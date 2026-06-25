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Trump sare în ajutorul Venezuelei, după cele două cutremure devastatoare: „SUA sunt pregătite”
Cutremur în Venezuela
Publicat25 iun. 2026, 08:16
Sursărealitatea.net
Președintele american Donald Trump a transmis că SUA sunt gata să intervină cu ajutor umanitar în Venezuela, după ce două au avut loc două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 şi 7,5, la interval de doar 39 de secunde, provocând prăbuşiri de clădiri şi panică generalizată în capitala Caracas.
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