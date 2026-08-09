Țintă aeriană detectată lângă granița României cu Ucraina. RO-Alert în Tulcea, fără pătrundere în spațiul aerian național

Publicat 9 aug. 2026, 08:36 Sursă Realitatea.net

O țintă aeriană detectată în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, fără să pătrundă în spațiul aerian al României. Alerta aeriană instituită în județul Tulcea a încetat la ora 00:48.

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