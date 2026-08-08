Groenlanda îi pune frână lui Trump. Avertisment dur după planul de foraj

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 13:35

Un nou conflict se conturează în Groenlanda, după ce o companie petrolieră americană cu legături în cercul lui Donald Trump se pregătește să înceapă foraje într-o zonă îndepărtată a teritoriului, fără să fi primit aprobarea autorităților locale.

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