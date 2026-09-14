Advertising
Social· 1 min citire
Școlile ar putea primi autonomie decizională. Directorii pierd șefia Consiliului de Administrație
FOTO: Arhivă
Un nou proiect de lege propune descentralizarea sistemului de educație, dând putere de decizie la nivelul unităților de învățământ preuniversitar.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:15Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Tradiții și obiceiuri pe 14 septembrie. De ce se ține post în această zi
- 22:31Paradoxul navetei în România: Cea mai scurtă distanță spre muncă, dar cel mai mult timp pierdut în trafic
- 21:19Secretele zborurilor accesibile. Cum să găsești cele mai ieftine bilete de avion
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News