Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Tradiții și obiceiuri pe 14 septembrie. De ce se ține post în această zi

Publicat 14 sept. 2026, 08:15 Sursă Realitatea.net

Înălțarea Sfintei Cruci este sărbătorită pe 14 septembrie și amintește două momente importante din istoria creștinismului. Ziua este una de post și este legată, în tradiția populară, de numeroase obiceiuri, de culegerea plantelor de leac și de trecerea de la vară la toamnă.

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