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Operațiune dramatică de salvare: Doi bărbați au căzut într-o mofetă în Harghita
FOTO: Arhivă
Publicat12 sept. 2026, 20:12
Actualizat12 sept. 2026, 22:07
Echipajele de urgență au intervenit contracronometru pentru a extrage victimele din mediul toxic, puternic saturat cu dioxid de carbon.
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