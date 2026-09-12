Social· 1 min citire

Operațiune dramatică de salvare: Doi bărbați au căzut într-o mofetă în Harghita

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 sept. 2026, 20:12
Actualizat12 sept. 2026, 22:07

Echipajele de urgență au intervenit contracronometru pentru a extrage victimele din mediul toxic, puternic saturat cu dioxid de carbon.

Un accident grav a mobilizat forțele de intervenție din județul Harghita, după ce s-a dat alarma că doi bărbați au căzut într-o mofetă. Aceste emanații naturale de gaze, bogate în dioxid de carbon și specifice zonelor cu activitate vulcanică, reprezintă un pericol mortal din cauza riscului iminent de asfixiere.

Imediat după apelul la 112, la fața locului au fost direcționate mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita, alături de echipaje medicale SMURD și ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Intervenție contracronometru

Misiunea salvatorilor a fost una extrem de dificilă, zona fiind puternic saturată cu gaze toxice care nu permit respirația. Pompierii, dotați cu aparate de respirat autonome, au acționat rapid pentru extragerea celor două victime din mediul periculos.

După evacuarea din mofetă, bărbații au fost predați imediat echipajelor medicale pentru evaluare și acordarea primului ajutor. Mofetele sunt o atracție terapeutică recunoscută în regiune, însă nerespectarea regulilor de siguranță sau expunerea accidentală prelungită pot avea consecințe tragice.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la producerea acestui eveniment nefericit.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mofeta

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe