Cele mai cunoscute atacuri teroriste din România. Clipele care au ținut o țară întreagă cu sufletul la gură

Publicat 12 sept. 2026, 16:32 Sursă Realitatea PLUS

Omar Hayssam, cel mai mediatizat terorist din istoria recentă a României, a fost eliberat din închisoare cu 9 ani mai devreme, iar acum se află internat la spital, sub paza polițiștilor de la Imigrări. Dar nu este un caz izolat. De-a lungul anilor, în România, au existat mai multe cazuri cutremurătoare în care teroriști periculoși au pus la cale operațiuni halucinante.

Distribuie articolul