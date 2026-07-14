România riscă să rămână fără polițiști. Noua lege a salarizării poate reduce veniturile, iar pensionările ar putea adânci deficitul de personal

Publicat 14 iul. 2026, 11:19 Sursă Realitatea.net

România riscă să rămână fără polițiști, în condițiile în care noua lege a salarizării ar putea reduce veniturile celor care se ocupă de siguranța țării. Sistemul de ordine publică se confruntă deja cu un deficit mare de personal, iar sindicaliștii avertizează că anul viitor ar putea urma și un val de pensionări, potrivit Realitatea PLUS.

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