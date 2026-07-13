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Actualitate· 1 min citire
„Beach, Please!” a umplut buzunarele comercianților. Participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro
Beach Please
Ediția din acest an a festivalului „Beach, Please!” s-a încheiat cu un ultim spectacol de amploare, iar ploaia nu i-a împiedicat pe participanți să rămână în fața scenei până în zorii zilei. După încheierea concertelor, mii de tineri au plecat direct spre gări pentru a se întoarce acasă.
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