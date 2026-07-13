Paradox european: în timp ce pregătește interdicția, UE a plătit aproape 6 miliarde de euro pentru gazul Rusiei

Uniunea Europeană a rămas cel mai important cumpărător al gazului natural lichefiat (GNL) provenit din proiectul rusesc Yamal LNG în primele șase luni ale anului 2026, potrivit unui raport al organizației Urgewald, bazat pe date furnizate de compania de analiză Kpler.
Conform documentului, statele membre ale UE au plătit aproximativ 5,96 miliarde de euro pentru importurile de GNL din proiectul Yamal în perioada ianuarie–iunie 2026. Cele mai mari volume au fost livrate către Franța, Belgia și Spania.
Yamal LNG, situat în Peninsula Yamal din Arctica rusă, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale Federației Ruse, fiind responsabil pentru peste 60% din exporturile de gaz natural lichefiat ale țării.
Datele analizate arată că, din cele 140 de transporturi expediate de la Yamal în prima jumătate a anului, 136 au avut ca destinație porturi europene. Volumul total importat de statele UE s-a ridicat la aproape 10 milioane de tone metrice, cu aproximativ 16% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.
În contrast, China, unul dintre principalii parteneri economici ai Moscovei, a primit doar patru transporturi de GNL din același proiect în intervalul analizat.
Aceste importuri continuă în condițiile în care Uniunea Europeană și-a propus eliminarea completă a gazului natural lichefiat rusesc din ianuarie 2027, măsură inclusă în strategia de reducere a dependenței energetice de Rusia și de limitare a veniturilor obținute de Moscova din exporturile de energie.
Organizația Urgewald atrage atenția că actualele achiziții europene contribuie, indirect, la menținerea fluxurilor financiare către Rusia într-o perioadă în care războiul din Ucraina continuă.
Reprezentanții ONG-ului susțin că, în prima jumătate a anului, Europa a importat în medie peste 55.000 de tone de GNL din proiectul Yamal în fiecare zi, în timp ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii și obiectivelor civile din Ucraina.
Potrivit organizației, reducerea dependenței de energia rusească rămâne unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene, însă cifrele actuale arată că statele membre continuă, deocamdată, să achiziționeze volume importante de gaz provenit din Federația Rusă.