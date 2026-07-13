Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Pactul Ribbentrop-Molotov este viu și lovește din nou, iar Ministerul Afacerilor de Externe al României tace”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică declarațiile recente ale ambasadorului Germaniei din Republica Moldova, Hubert Knirsch, care a susținut că românii și moldovenii sunt două populații diferite. Potrivit liderului AUR, această afirmație preluată din manualele propagandei sovietice este de o gravitate extremă, având în vedere că este rostită de către un ambasador din lumea occidentală care reprezintă poziția statului german în chestiunea proiectului privind reunificarea României cu Republica Moldova.
Dan Dungaciu pune sub semnul întrebării tăcerea oficialilor de la București și Chișinău în fața acestor declarații umilitoare pentru poporul român, iar liniștea nu face decât să acrediteze teza lansată de către Hubert Knirsch.
„Zilele acestea s-a petrecut un fapt de o gravitate maximă, apropo de condiția României, statutul României și demnitatea identitară a acestui popor. Ambasadorul Germaniei din Republica Moldova, Hubert Knirsch, se lansează pe televiziunea din Republica Moldova în niște considerații care au ca și concluzie faptul că cele două populații care trăiesc în stânga și în dreapta Prutului sunt diferite. Moldovenii nu sunt români, ne sugerează ambasadorul german, au o altă limbă, o altă identitate, o altă religie.
Lucrul este grav pentru că, pentru prima dată, un ambasador occidental, ne-rus, acreditează ideea sovietică după care moldovenii și românii sunt identitar diferiți. E un fapt fără precedent. Toți ambasadorii Federației Ruse au făcut asta, dar este primul ambasador occidental care nu doar că crede așa ceva, dar și acreditează public această idee.
Tăcerea Chișinăului și a Bucureștiului pe această speță este mult mai gravă decât ni se pare într-o primă instanță.
Prima chestiune pe care trebuie să o spunem este că ambasadorul german își bate joc de noi, pur și simplu. Acreditând această teorie sovietică a separației dintre moldoveni și români, a separației dintre limba moldovenească și limba română, nu face decât să ne considere pe noi, românii, net inferiori germanilor, care au trecut și ei prin această experiență și, evident, au aruncat-o la coș.
Pentru că teoria asta a separației dintre moldoveni și români, lingvistic și identitar, este o construcție sovietică. Puțină lume își mai aduce aminte că, în anii ’60-’70, în Republica Democrată Germană a început un proiect de construcție sovietică, care avea la bază acreditarea ideii că există două Germanii, teoria celor două Germanii: o Germanie bună, Republica Democrată Germană, și o Germanie defectă, Republica Federală Germania.
Proiectul a început în vremea lui Walter Ulbricht, liderul german din anii ’50 până în 1971, iar consecința acestei teorii a fost inclusiv construcția Zidului Berlinului, pentru că Zidul Berlinului, din perspectiva sovietică est-germană, avea justificarea că apără est-germanii de intruziunea fascistă a germanilor din vest.
Teoria națiunii socialiste est-germane a fost acreditată inclusiv în Constituția RDG-ului din 1974, care nu mai vorbea nimic despre unitatea germană. Au fost teoreticieni care au lucrat asta, au fost cărți care s-au publicat, au fost studii care au fost făcute. Ideea existenței unei națiuni est-germane curate, se baza pe extrasul istoric care cuprindea războiul țărănesc, Thomas Müntzer, revoluția din 1848–1849. Erau „germanii cei buni”.
A fost un întreg volum, o serie de volume publicate atunci, în care se vorbea despre istoria muncitorească a germanilor și în care această idee devenise, de fapt, politică oficială în estul Germaniei. Sigur că aceste teze erau niște aberații. Sigur că n-a crezut nimeni în ele. Dar aceste teze care au fost lansate acolo sunt echivalentul tezelor sovietice despre diferența dintre moldoveni și români.
Cum se face că Germania a aruncat la coș acele teze? Pentru că știau foarte bine că sunt construcții ideologice antigermane sau împotriva unității germane. Apropo, aceste teze au fost lansate după ce Stalin făcuse oferta Germaniei să se reunifice sub egida URSS-ului, iar germanii au refuzat asta.
Deci: cum se face că Germania a refuzat constructul acesta sovietic, care s-a aplicat zeci de ani în Republica Democrată Germană, și s-a reunificat la 3 octombrie 1990, iar când e vorba despre români, Hubert Knirsch, ambasadorul german din Republica Moldova, acest Walter Ulbricht sau Erich Honecker al diplomației germane, vine și ne aruncă în față că, de fapt, tezele sovietice despre identitatea românească sunt corecte?
Cum se face că aceste teze sunt greșite în cazul germanilor, dar sunt corecte în cazul românilor? Chestiunea este gravă și nu ține doar de cultură sau incultură istorică. Nu ține doar de umilirea sau neumilirea românilor; în cazul acesta este vorba de umilire. Ține de faptul că poziția oficială germană aceasta este.
Și dincolo de umilire, mai este un aspect. Un ambasador german nu vorbește de capul lui și nu face considerații istorico-culturale. El transmite un mesaj oficial. Ce ne transmite în acest moment Berlinul este că reunificarea dintre România și Republica Moldova nu este admisă. Că reunificarea dintre România și Republica Moldova trebuie schimbată în proiectul de integrare europeană a Republicii Moldova.
Nota bene, acest proiect nu înseamnă reunificare, niciun pas către reunificare, pentru că, nu-i așa, ni s-a transmis oficial dinspre Europa că românii și moldovenii au o identitate diferită, o limbă diferită, o religie diferită; prin urmare, trebuie să fie state diferite. Acesta este mesajul pe care Germania îl trimite.
Consecința acestui mesaj este că toată ideea, toată propaganda legată de reunificarea dintre cele două state românești, în care primul pas ar trebui să fie integrarea europeană, este pur și simplu o propagandă de două parale. Nu așa gândesc adepții Bruxelles-ului integrarea europeană a Republicii Moldova, ci un proces diferit, chiar opus reunificării.
Despre asta va fi vorba de aici înainte.
În al doilea rând, faptul că Chișinăul n-a spus nimic, faptul că nu există nicio poziție oficială apropo de o postură inedită a unui diplomat occidental din Republica Moldova ne sugerează că regimul de la Chișinău și-a asumat această teorie. Este, altminteri spus, de acord cu ea. Este de acord cu ceea ce spuneau, până la urmă, toți diplomații ruși din Republica Moldova, care au fost, iată, confirmați de diplomatul celui mai important stat din Uniunea Europeană, care este Germania.
Și cu asta, basma!, apropo de integrarea europeană a Republicii Moldova ca prim pas pentru reunificare.
În al treilea rând, poziția Bucureștiului. Și asta ne doare cel mai tare. Cum poți tu, ca stat european, ca stat NATO, ca stat care și-a asumat oficial că moldovenii sunt români, care a militat și a susținut ideea ca limba română să fie acreditată în Constituția Republicii Moldova, cum poți tu permite să taci pe această speță?
Cât de laș, cât de mic, cât de minor, cât de insignifiant poți să fii tu ca stat atunci când ți se aruncă în față că basarabenii nu sunt români și că, de fapt, sovieticii au avut dreptate? Căci asta e concluzia la care ajungem! În 2026, sovieticii, propaganda sovietică și rusească ulterior, au avut dreptate. Bucureștiul acreditează această teză, Bucureștiul este de acord cu ea, Bucureștiului îi mai lipsește puțin să o și aplaude!
În ceea ce privește Germania, sigur că gestul este umilitor la adresa României. Și s-ar fi putut abține, măcar pentru faptul că românii au semnat cu o firmă germană nu doar cel mai mare contract de armament pe care respectiva firmă l-a semnat vreodată, dar și cel mai mare contract de armament pe care Germania l-a avut vreodată în toată istoria ei.
Poate că nemții și diplomații lor ar fi putut să fie un pic mai politicoși cu românii. N-au fost. Au preferat, ca să zic așa, să ne umilească în continuare. Nu-i un punct câștigat pentru Germania.
Dar noi vom consemna că, în 2026, Pactul Ribbentrop-Molotov este viu și lovește din nou, de data aceasta din perspectiva viziunii ideologice comune. Iată că Germania s-a reunificat ideologic cu Uniunea Sovietică și Federația Rusă. Și asta românii nu trebuie să uite niciodată”, a declarat prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
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