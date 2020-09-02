Mort de beat a pierdut controlul asupra volanului și s-a oprit într-un sâlp

La 31.08.2020, ora 12.23, pe B-dul 22 Decembrie 1989, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul, un bărbat de 53 ani, din municipiul Suceava a pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la stânga, a pătruns pe trotuar și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public.

La fața locului s-au prezentat un echipaj medical de urgență, ocazie cu care victimei i s-a acordat primul ajutor și ulterior a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență ,,Sf. Ioan cel Nou”, leziunile fiind ușoare.

La unitatea medicală, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat și ulterior i-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.