Mașini abandonate de contrabandiști în municipiul Rădăuți

La nivelul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava a fost declanşată ieri o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări, în zona de responsabilitate. Astfel, joi, în jurul orei 15.00, poliţiştii de frontieră au identificat, pe o stradă din municipiul Rădăuţi, două autoturisme despre care existau suspiciuni că transportă țigări de contrabandă.

Polițiștii de frontieră au procedat la legitimarea şoferilor celor două maşini, moment în care aceştia au abandonat autoturismele cu cheile în contact şi au fugit pe străzile din împrejurimi, dispersându-se prin oraş.

Cu ocazia controlului efectuat asupra autoturismelor, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul acestora mai multe pachete cu ţigări, de provenienţă extracomunitară. Mașinile au fost transportate la sediul STPF, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 1.699 pachete țigări.

Ţigările, în valoare de 19.879 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar cele două autoturisme - în valoare de 20.000 lei - folosite în activitatea infracţională au fost indisponibilizate la sediul instituţiei în vederea continuării cercetărilor.

În cauză se fac verificări în vederea depistării persoanelor implicate, cercetările fiind desfășurate sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, la finalizare luându-se măsurile legale ce se impun.

Sursa: Realitatea de Suceava