Social· 2 min citire

Loto 6/49, Joker și Noroc, 21 iunie 2026: report de 6,4 milioane de euro. Când se publică rezultatele

Loto

Loto

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 11:39

Duminică, 21 iunie, Loteria Română organizează trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, cu reporturi consistente acumulate la principalele categorii. Numerele extrase vor fi publicate începând cu ora 18:35.

Cea mai mare miză a zilei este la Loto 6/49, unde reportul de la categoria I depășește 33,51 milioane de lei (peste 6,4 milioane de euro). La jocul Noroc, reportul cumulat trece de 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

Reporturi importante și la celelalte jocuri

La Joker, categoria I, este în joc un report de peste 457.600 de lei (aproximativ 87.400 de euro), în timp ce la categoria a II-a reportul depășește 90.400 de lei (aproximativ 17.200 de euro).

La Noroc Plus, reportul de la categoria I se ridică la peste 298.400 de lei (circa 57.000 de euro), iar la Loto 5/40, categoria I, suma acumulată depășește 1,35 milioane de lei (aproximativ 259.100 de euro). La Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 264.400 de lei (aproximativ 50.500 de euro).

Rezultatele tragerilor de joi

La tragerile din 18 iunie, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,19 milioane de lei. Cel mai important premiu la Noroc – categoria a II-a – a fost de 242.395,92 lei, biletul câștigător fiind jucat la o agenție din Iași. La Loto 5/40, categoria a II-a, un premiu de 160.155,50 lei a revenit unui bilet jucat la o agenție din Târgu Jiu.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bilete lotobilet de lotobilet loto castigator

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe