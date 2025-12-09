Germania mizează pe mai multă muncă pentru a-și relansa economia: zilele lucrătoare în plus aduc o treime din creșterea prognozată

Germania mizează pe mai multă muncă pentru a-și relansa economia

Economia Germaniei ar urma să beneficieze anul viitor de un impuls considerabil doar din faptul că vor exista mai multe zile lucrătoare decât în 2025, notează Reuters. Aproape o treime din creșterea estimată pentru 2026 este pusă pe seama acestui efect calendaristic, după doi ani marcați de scăderi economice.

Potrivit datelor anunțate marți de Oficiul federal de statistică (Destatis) și citate de Agerpres, angajații germani vor avea în medie 250,5 zile de muncă în 2026, cu 2,4 zile mai mult decât în acest an, cel mai ridicat număr de după 2022.

Creșterea vine din faptul că mai multe sărbători legale vor pica în weekend, ceea ce se traduce economic prin un plus de activitate. În mod obișnuit, o zi în plus de lucru aduce circa 0,1 puncte procentuale la PIB.

Specialiștii ING estimează că în 2026 acest efect ar putea adăuga între 0,2 și 0,3 puncte procentuale la creșterea economică. Carsten Brzeski, director global de analize macroeconomice al băncii, subliniază că îmbunătățirea se datorează atât planurilor de investiții ale guvernului, cât și „existenței mai multor zile lucrătoare”.

El observă și divizarea opiniilor din piață:

„Pentru pesimişti, este în continuare prea puţin şi o confirmare a faptului că revenirea 'organică' rămâne slabă. Pentru optimişti, este cel puţin un început. Când nu ai avut creştere economică timp de mai mulţi ani, te mulţumeşti cu orice”, spune Brzeski.