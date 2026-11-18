Publicat 18 nov. 2026, 12:50 Sursă Suceava Live

Procurorii DNA Suceava au dispus punerea sub control judiciar a trei vameși și a unui agent de poliție de frontieră, acuzați de luare de mită și complicitate. Unul dintre inculpați va fi prezentat marți, 18 noiembrie 2026, Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă.

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