Procurorii DNA Suceava au dispus punerea sub control judiciar a trei vameși și a unui agent de poliție de frontieră, acuzați de luare de mită și complicitate. Unul dintre inculpați va fi prezentat marți, 18 noiembrie 2026, Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă.
Un vameș din cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret va fi prezentat marți, 18 noiembrie 2026, Tribunalului Suceava. Procurorii anticorupție au formulat o propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
În paralel, DNA Suceava a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și aplicarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu 16 noiembrie 2026. Măsura vizează alți trei vameși din același birou vamal, acuzați de luare de mită, precum și un agent de poliție de frontieră de la Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi, învinuit de complicitate la luare de mită.
Obligații impuse inculpaților
Cei patru inculpați sunt obligați să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală. De asemenea, li s-a interzis părăsirea teritoriului României fără acordul procurorilor DNA.
Inculpații nu au dreptul să comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar. Mai mult, li s-a interzis exercitarea funcțiilor publice în cadrul cărora se presupune că au săvârșit faptele.
Procurorii au precizat că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.