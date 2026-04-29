Aproape jumătate dintre șomerii români nu-și caută de lucru!

Cifra uriașă raportată de INS: Câți români stau, de fapt, acasă

Institutul Național de Statistică arată că 204.500 de persoane inactive își doreau să lucreze anul trecut, dar nu erau în câmpul muncii. Fie nu căutau activ un loc de muncă, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul.

Datele arată că această categorie, numită forță de muncă potențială adițională, a scăzut cu 8,6% față de anul anterior. În total, din populația inactivă cu vârste între 15 și 74 de ani (6,175 milioane de persoane), cele 204.500 reprezintă o parte importantă. Dintre acestea, 199.200 de persoane erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă.

Rata șomajului rămâne indicatorul principal

Potrivit INS, rata șomajului este cel mai folosit indicator pentru a înțelege situația pieței muncii. În anul 2025, numărul șomerilor BIM a fost de 500.300 de persoane. Pentru o imagine mai clară, instituția analizează și alte categorii apropiate de șomaj, care arată cât de conectați sunt oamenii la piața muncii. În aceste categorii INS include trei tipuri:

persoane subocupate

persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu pot începe imediat

persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă

Ultimele două categorii formează împreună așa-numita forță de muncă potențială adițională.

În 2025, 75.400 de persoane care lucrau cu program parțial au spus că vor și pot să lucreze mai mult. Ele reprezintă 0,9% din populația activă și 1% din populația ocupată. Raportat la totalul celor care lucrează part-time, ponderea este de 40,1%. Față de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu 12.100.