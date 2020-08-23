A traversat fără să se asigure și a ajuns la spital

Articol scris de Scris de Monica Ghinet

La 22.08.2020, ora 12.45, în timp ce conducea autoturismul pe D.J.208U, pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, un localnic de 20 de ani a accidentat o femeie de 24 de ani din comuna Voitinel, angajată în traversarea drumului prin loc nepermis şi fără să se asigure corespunzător. În urma impactului femeia de 24 ani a fost rănită uşor fiind transportată cu ambulanţa la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.

