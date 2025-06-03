USR CAUTĂ SOLUȚII PENTRU CRIZA BUGETARĂ ÎN CONSULTĂRI CU SINDICATELE ȘI PATRONATELE

Uniunea Salvați România (USR) a inițiat marți, în Parlament, o rundă de consultări cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, în încercarea de a găsi soluții viabile pentru criza bugetară care afectează România.

Uniunea Salvați România (USR) a inițiat marți, în Parlament, o rundă de consultări cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, în încercarea de a găsi soluții viabile pentru criza bugetară care afectează România. Deși formațiunea nu se consideră responsabilă de situația actuală, liderii săi susțin că au obligația morală și politică de a contribui la rezolvarea acesteia.

„Deși nu noi am generat această criză, este datoria noastră să punem umărul la corectarea ei. Avem nevoie de decizii ferme și de profesioniști în administrație pentru a reechilibra un stat dezechilibrat – subdimensionat în unele locuri și artificial extins în altele. Soluțiile reale vin doar din dialog cu cei care trăiesc zilnic problemele: angajați și angajatori”, a declarat Dominic Fritz, președinte interimar al USR.

La întâlnirea din Parlament au participat, alături de Fritz, vicepreședinta USR Oana Țoiu, parlamentari ai partidului și lideri ai principalelor confederații sindicale și patronale. În cadrul discuțiilor, sindicatele au atras atenția asupra pericolului social pe care l-ar putea genera măsuri fiscale dure, cerând o distribuire echitabilă a efortului bugetar. De cealaltă parte, patronatele au solicitat un pact de stabilitate fiscală pe termen lung, pe o perioadă de zece ani, precum și măsuri clare de debirocratizare.

USR a precizat că ambele părți au susținut ideea înființării unui mecanism permanent de consultare între autorități și partenerii sociali. În același spirit, deputatul USR Alin Stoica a propus oficial instituționalizarea unui dialog constant, aplicabil atât în perioada de guvernare, cât și în procesul de elaborare a inițiativelor legislative.

„Este adevărat că lipsesc 30 de miliarde de euro din buget, dar este greșit discursul care opune mediul privat celui public. Avem nevoie de echilibru și colaborare, nu de divizare și polarizare”, a subliniat Oana Țoiu.

Potrivit USR, întâlnirea de marți face parte dintr-un efort mai amplu al formațiunii de a susține reforme care să ducă la o îmbunătățire reală a calității vieții în România.

