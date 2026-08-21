Motivarea deciziei CCR care l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz este finalizată. Când va fi publicată - SURSE

Publicat 21 aug. 2026, 10:53 Sursă Realitatea PLUS

Magistrații de la CCR au finalizat motivarea pentru decizia care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar! Potrivit unor surse, documentul ar putea fi publicat chiar astăzi, indică surse Realitatea Plus. Tot astăzi, Parlamentul ar putea fi convocat de urgență în sesiune extraordinară începând de luni.

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