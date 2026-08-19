Ministrul Culturii a anunțat lansarea unui program-pilot destinat susținerii și promovării culturii rome

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 aug. 2026, 07:37

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a anunțat, marți seara, la sediul ministerului, lansarea unui program-pilot dedicat susținerii și promovării culturii rome, proiect care va fi derulat de Teatrul Muzical 'Ambasadorii'.

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