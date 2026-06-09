Meci politic pentru noul stadion al Sucevei. Primăria și Consiliul Județean joacă în echipe diferite, iar proiectul riscă să rămână fără teren

Promovarea echipei Cetatea 1932 Suceava în Liga a II-a, un moment de sărbătoare pentru fotbalul sucevean, a scos la iveală un conflict tot mai evident între Primăria Suceava și Consiliul Județean Suceava pe tema construirii unui nou stadion.

În locul unei strategii comune, cele două instituții își transmit replici prin comunicate și declarații publice, în timp ce proiectul riscă să intre într-un blocaj încă din faza stabilirii amplasamentului.

Scânteia conflictului a fost terenul de aproximativ trei hectare din apropierea Sălii Polivalente, considerat de Consiliul Județean drept locația ideală pentru noua arenă. După discuțiile purtate cu municipalitatea, administrația județeană a anunțat că renunță la această variantă, acuzând faptul că Primăria a impus condiții considerate imposibil de acceptat pentru cedarea terenului.

Ca răspuns, Primăria Suceava susține că nu poate transfera pur și simplu un teren din domeniul public și că legea nu permite astfel de operațiuni făcute „de pe o zi pe alta”. Mai mult, municipalitatea acuză existența unor promisiuni făcute în grabă, pe fondul entuziasmului generat de promovarea echipei.

În comunicatul transmis marți, Primăria vorbește despre „promisiuni nerealiste” și despre încercări de valorificare electorală a succesului sportiv al Cetății 1932 Suceava. Mesajul este unul direct și pare să vizeze conducerea Consiliului Județean, care a anunțat în repetate rânduri intenția de a susține construcția unui stadion nou.

Municipalitatea susține că prioritatea imediată este aducerea stadionului Areni la standardele necesare pentru Liga a II-a, urmată de modernizarea acestuia. Abia după aceste etape ar trebui discutată construcția unei noi arene.

Argumentul principal invocat de Primărie este costul uriaș al investiției. Un stadion modern ar necesita zeci de milioane de euro, bani care, potrivit administrației locale, nu pot fi luați din bugetul orașului fără sacrificarea unor proiecte deja programate pentru 2026, precum modernizarea străzilor, amenajarea de parcări, reabilitarea Curții Domnești, a Parcului Șipote sau construirea unei grădinițe în cartierul Obcini.

În același timp, poziția Consiliului Județean ridică o întrebare firească: dacă există voință politică și surse de finanțare, de ce proiectul nu poate avansa mai rapid? Anunțul privind identificarea unui teren în zona limitrofă a municipiului arată că administrația județeană este dispusă să meargă înainte chiar și fără sprijinul Primăriei.

Deocamdată, singurul lucru cert este că stadionul există mai mult în declarații decât pe hârtie. Suporterii au primit promisiuni, administrațiile își pasează responsabilitatea, iar disputa pentru teren riscă să transforme unul dintre cele mai importante proiecte sportive ale județului într-un nou episod de război politic.

După promovarea istorică a Cetății 1932 Suceava, mingea nu mai este pe terenul de joc. Este în terenul administrației, unde Primăria și Consiliul Județean par mai preocupate să își marcheze reciproc greșelile decât să joace în aceeași echipă pentru realizarea stadionului.