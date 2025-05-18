ILIE BOLOJAN LA VOT: DECIZIA LUATĂ AZI VA AVEA EFECTE ASUPRA VIEŢILOR COPIILOR ŞI NEPOŢILOR NOŞTRI

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a votat duminică dimineață și apoi a făcut un îndemn de mobilizare.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a votat duminică dimineață și apoi a făcut un îndemn de mobilizare.

„Am votat azi fiind conștient de importanța acestui vot. Decizia luată astăzi de români nu va influența doar modelul nostru de dezvoltare în următorii 5 ani, ci va avea efecte asupra vieților copiilor și nepoților noștri. Președintele nu va putea face totul, dar va putea face multe pentru o țară pe care să te poți baza, pentru a trece peste greutățile economice, dar mai ales pentru a reda încrederea și speranța”, a transmis Ilie Bolojan.

„De săptămâna viitoare, aceste lucruri le poate face președintele ales cu onestitate și răspundere. Folosiți acest drept câștigat, dreptul de a vota, pentru că astăzi, mai mult decât alte dăți, destinul țării depinde de vot. Votați cum vă dictează conștiința”, a mai spus președintele interimar.

