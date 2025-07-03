GEORGE SIMION CRITICĂ DUR NOILE TAXE: NU SUFERĂ DOAR BUCUREȘTENII, SUFERĂ TOATĂ ȚARA

George Simion trage încă o dată un semnal de alarmă legat de acțiunile lui Nicușor Dan. După ce a promis în campanie că TVA nu va fi mărit, bomba a fost aruncată de Ilie Bolojan.

Reporter: Cum mi se par măsurile fiscale anunțate astăzi (miercuri - n.r.) de domnul Bolojan?

George Simion: Au fost pe scenă domnul Nicușor Dan, domnul Ilie Bolojan. Respectă în tocmai ceea ce au spus în campanie electorală. Mi se par minunate măsurile fiscale. Exact TVA-ul care nu va fi mărit, este mărit. Nu cred că domnul Nicușor Dan își mai aduce aminte. Eu am zis de o anumită problemă neurodivergentă. Din păcate, nu vor suferi doar bucureștenii. Suferă toată țara. Asta-i viața.

De la studenți, de care îmi pare sincer rău, până la pensionari, este timpul ca lumea să vadă în sfârșit adevărul.

Reporter: Și legat de scorurile de la CCR, voiam să vă mai întreb, pentru că dacă tot vedem că se introduc măsuri de austeritate, între timp sunt alții care urmează să câștige bani în plus. Cum vi se pare asta?

George Simion: Am participat la redactarea contestației la Curtea Constituțională împotriva domnului Busuioc. Nu știu ce vă miră. Curtea Constituțională este acel instrument al sistemului care a anulat niște alegeri perfect legale. Și tot acest sistem l-a trimis în judecată pe domnul Călin Georgescu.

Suntem într-un stat dictatorial. Doar niște mici elemente legate de finanțe ne păstrează încă în lumea democratică și nu suntem ca Venezuela, Cuba sau Belarus.

Sursa: Realitatea din AUR