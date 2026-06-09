Ruptură între Trump și Netanyahu? Divergențe majore privind războiul cu Iranul după luni de coordonare

Deși au acționat împreună în gestionarea conflictului din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu par să aibă acum obiective tot mai diferite în ceea ce privește continuarea războiului cu Iranul și aliații săi din regiune.

Potrivit unei analize publicate de Associated Press, cei doi lideri nu mai împărtășesc aceeași strategie. În timp ce Trump încearcă să reducă tensiunile și să închidă rapid conflictul, Netanyahu este hotărât să mențină presiunea militară pentru a demonstra că Israelul și-a atins obiectivele de securitate.

Diferențele au devenit vizibile după ultimele evoluții din regiune. Deși liderul de la Casa Albă ar fi transmis semnale publice împotriva extinderii operațiunilor militare în Liban, armata israeliană a continuat acțiunile împotriva unor ținte asociate Hezbollah.

Replica Iranului nu a întârziat să apară. Teheranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, iar conflictul a cunoscut o nouă escaladare într-un moment în care Washingtonul încearcă să mențină deschise canalele diplomatice.

Pentru Donald Trump, miza este și una internă. Liderul american urmărește limitarea impactului conflictului asupra economiei și a prețurilor la energie, într-un an cu o importantă încărcătură electorală. De asemenea, administrația sa încearcă să avanseze negocierile cu Iranul și să reducă riscul unor noi crize în regiune.

De cealaltă parte, Benjamin Netanyahu se confruntă cu propriile presiuni politice și consideră că o victorie clară împotriva Iranului și a grupărilor susținute de Teheran este esențială pentru securitatea Israelului și pentru consolidarea poziției sale pe plan intern.

Chiar dacă au fost anunțate măsuri de reducere a ostilităților, analiștii consideră că diferențele de viziune dintre Washington și Ierusalim vor continua să influențeze evoluția conflictului și relația dintre cei doi lideri.

În acest context, una dintre cele mai solide alianțe politice și militare din ultimii ani traversează o perioadă de tensiuni, pe fondul unor interese strategice care încep să se îndepărteze tot mai mult.