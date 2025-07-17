EUROPARLAMENTARUL AUR, GEORGIANA TEODORESCU, AVERTIZEAZĂ CĂ ROMÂNIA RISCĂ SĂ PIARDĂ ZECI DE MILIARDE DE EURO: PREŢUL INCOMPETENŢEI CLASEI POLITICE ROMÂNEŞTI

Europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, avertizează că România riscă să piardă zeci de miliarde de euro, după ce Comisia Europeană a confirmat posibilitatea suspendării fondurilor europene din cauza nerespectării angajamentelor fiscale de către Guvernul Bolojan. În cadrul unei interpelări adresate lui Valdis Dombrovskis, Comisarul european pentru Economie, aflat la şedinţa Parlamentului European, Georgiana Teodorescu a cerut explicaţii privind sancţiunile financiare care ameninţă România.

"Din pricina unor decizii politice imature din ultimii ani, România se află astăzi în pragul suspendării plăţilor şi angajamentelor de plată din fondurile structurale şi din PNRR. Vorbim de zeci de miliarde de euro. Indiferent de scenariu, in spatele tuturor acestor investitii, programe de finanţare şi alocări bugetare care riscă să fie întrerupte, se află cetăţenii români, părinţi, copii, familii, angajaţi. Într-un cuvânt: oameni. Şi aceştia nu trebuie să plătească preţul incompetenţei clasei politice româneşti.", a subliniat Georgiana Teodorescu.

Comisarul european Valdis Dombrovskis a confirmat că România este în prezent "cel mai grav caz de nerespectare fiscală din Uniunea Europeană" şi că suspendarea angajamentelor viitoare de plată este una dintre opţiunile aflate pe masa Comisiei.

"Regulamentele sunt foarte clare: Comisia nu are opţiunea de a ignora situaţia. România a înregistrat unele progrese, însă trebuie să continuăm să vedem acţiuni concrete. Dacă proiectele de lege necesare sunt adoptate şi România revine pe traiectoria corectă, procedura poate fi oprită în orice moment. Din momentul în care aceste acţiuni vor fi puse în aplicare, vom fi în situaţia în care România nu va mai pierde bani.", a declarat Valdis Dombrovskis.

Georgiana Teodorescu a subliniat că viitorul financiar al României depinde de seriozitatea cu care autorităţile naţionale tratează reformele convenite cu Bruxelles-ul.

"Avem o obligaţie morală faţă de cetăţeni să nu pierdem aceste fonduri. Nu este vorba doar despre cifre şi reguli, ci despre viitorul economic al unei întregi generaţii. România nu trebuie să fie ţapul ispăşitor al eşecurilor unor lideri incompetenţi. Guvernul trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru acest subiect vital.", a declarat europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

Sursa: Realitatea din AUR