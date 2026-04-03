Deputatul Florin Pușcașu cere explicații Guvernului: România importă tot mai multă energie și produce prea puțin

Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, i-a adresat o interpelare prim-ministrului Ilie Bolojan privind creșterea importurilor de energie electrică și lipsa unui plan clar de investiții în producția internă.

Parlamentarul susține că România nu își valorifică potențialul energetic, iar această situație afectează direct economia. El afirmă că renunțarea rapidă la energia pe cărbune nu a fost compensată prin noi capacități de producție.

Ca exemplu, deputatul face referire la declarația cancelarului german Friedrich Merz, care a anunțat pe 27 martie 2026 că Germania ar putea menține centralele pe cărbune dacă criza energetică continuă.

Potrivit datelor prezentate, România are una dintre cele mai scumpe energii electrice din Europa din cauza producției interne reduse. Sistemul energetic poate prelua aproximativ 20.000 MWh, însă consumul maxim ajunge la circa 9.000 MWh. În realitate, producția internă se situează frecvent la aproximativ 7.500 MWh, iar diferența se acoperă prin importuri.

Deputatul atrage atenția și asupra blocajelor din investiții. Transelectrica a emis aproximativ 1.500 de avize tehnice de racordare pentru proiecte cu o capacitate totală de circa 22.000 MWh, însă multe nu au fost realizate. Beneficiarii așteaptă să vândă proiectele, fapt care întârzie dezvoltarea sectorului.

Datele din raportul Transelectrica pe 2025 arată o scădere a producției nete cu 2 la sută față de 2024. În același timp, exporturile au crescut cu 11 la sută, iar importurile cu 16 la sută. România a exportat 7,4 TWh și a importat 11,1 TWh, ceea ce a dus la un deficit de 3,7 TWh.

Florin Pușcașu cere măsuri rapide pentru creșterea producției interne și solicită Guvernului să prezinte un plan național de investiții. El întreabă când va fi adoptat acest plan și ce soluții vor fi aplicate pentru deblocarea avizelor și accelerarea investițiilor în energie.