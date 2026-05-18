Deputatul Florin Pușcașu: România riscă să piardă bani în noul buget UE

Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, avertizează asupra riscului ca modelul „Europa cu 2 viteze” să influențeze alocările financiare pentru perioada 2028-2034, în contextul negocierilor care au loc la Bruxelles pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Parlamentarul AUR susține că România trebuie să își apere ferm interesele, în special în domeniul agriculturii și al sprijinului pentru fermierii români. Acesta a ridicat problema finanțării sistemelor de irigații și a susținerii gospodăriilor țărănești prin programe dedicate din fonduri europene.

„Vă întreb, propune cineva pentru România o finanțare europeană, în noul buget multianual UE, un program național pentru finanțarea sistemelor de irigații pentru fermierii români și o schemă de finanțare pentru gospodăria țărănească? Și mai mult, România negociază în picioare sau în genunchi cadrul multianual 2028-2034 ce se discută zilele acestea la Bruxelles?”, i-a transmis în final deputatul Florin Pușcașu în interpelarea adresată premierului Ilie Bolojan.