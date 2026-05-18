Mesaj de incurajare pentru Nicolae Voiculet de la Calin Georgescu
Nicolae Voiculeț
Nicolae Voiculeț a transmis un mesaj profund emoționant despre lupta sa pentru recuperare, după problemele grave de sănătate care i-au afectat respirația și capacitatea de a cânta.
Artistul spune că mesajul de încurajare primit de la Călin Georgescu i-a oferit „respirație pentru suflet” într-unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale. Naiistul vorbește despre credință, suferință și dorința de a reveni pe scenă, mărturisind că drumul spre muzică și vindecare „abia începe”.
”Am primit un mesaj care mi-a adus mai mult decât încurajare. Mi-a adus respirație pentru suflet.
În ultimele zile am înțeles cât de fragil poate deveni omul atunci când își pierde aerul, puterea și sunetul. Pentru mine, respirația nu a fost niciodată doar un act biologic.
A fost viață, rugăciune și muzică.
După zeci de ani în care am făcut aerul să cânte pe scenele lumii, astăzi învăț din nou să respir. Este poate cea mai grea luptă a vieții mele.
Mesajul primit de la Călin Georgescu nu vorbește doar despre mine. Vorbește despre credință, despre puterea de a merge mai departe și despre faptul că există încă oameni care nu au uitat să fie aproape de cei aflați în suferință.
Poate că Dumnezeu îngăduie uneori tăcerea pentru ca omul să înțeleagă mai profund valoarea unui singur sunet și a unei singure respirații.
Leziunea pulmonară va dispărea, dar drumul până la întoarcerea pe scenă și la sunet abia începe. Nu știu cât va dura. Poate luni. Dar nu voi renunța.
Vreau ca din această zi să împărtășesc cu voi drumul meu către întoarcerea la muzică, către nai și către oamenii pentru care am trăit și am cântat o viață întreagă.
Vă mulțumesc tuturor celor care vă rugați pentru mine și pentru respirația mea. Iar într-o zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aerul se va transforma din nou în muzică. Respir. Lupt. Cred.” a transmis artistul.
