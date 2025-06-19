Politica· 1 min citire

AUR NU MERGE LA ”SIMULACRUL” DE LA COTROCENI. GEORGE SIMION: RACUL, BROASCA ȘI ȘTIUCA NU SE POT ÎNȚELEGE

19 iun. 2025, 11:42
Actualizat: 19 iun. 2025, 11:42
AUR NU MERGE LA ”SIMULACRUL” DE LA COTROCENI. GEORGE SIMION: RACUL, BROASCA ȘI ȘTIUCA NU SE POT ÎNȚELEGE

AUR NU MERGE LA ”SIMULACRUL” DE LA COTROCENI. GEORGE SIMION: RACUL, BROASCA ȘI ȘTIUCA NU SE POT ÎNȚELEGE

Articol scris de Realitatea de Suceava

Un mesaj extrem de important a fost postat, joi, pe Facebook de liderul AUR, George Simion.

Un mesaj extrem de important a fost postat, joi, pe Facebook de liderul AUR, George Simion. 

"Racul, broasca și cu știuca se închină la satana și spun că Simion e de vină! Nu participăm azi la Cotroceni dar duminică răspundem Prezent la chemarea românilor", a transmis Simion, în mesajul postat pe contul contul său de socializare.

Sursa: Realitatea din AUR

Mai multe articole despre

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Politica