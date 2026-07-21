Rareș Bogdan avertizează că România se apropie de categoria „junk”. ”Avem o situație înfiorătoare”

Publicat 21 iul. 2026, 18:36 Actualizat 21 iul. 2026, 18:37 Sursă Realitatea PLUS

România se împrumută la costuri tot mai ridicate, iar situația finanțelor publice riscă să se deterioreze și mai mult, susține europarlamentarul Rareș Bogdan. Acesta a afirmat, la Realitatea PLUS, că țara se află într-un moment dificil din punct de vedere fiscal și economic, invocând costurile de finanțare, evoluția consumului, majorarea TVA și blocajele administrative, dar și modul în care a fost gestionată legea salarizării unitare.

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