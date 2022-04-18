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Economie· 2 min citire
Miron Mitrea, la "Culisele puterii": Reindustrializarea este unul dintre elementele de bază ale economiei. Ce ar trebui să facă guvernanții
Miron Mitrea, la "Culisele puterii": Reindustrializarea este unul dintre elementele de bază ale economiei. Ce ar trebui să facă guvernanții
Miron Mitrea a subliniat importanța relocării în România a companiilor mari din Rusia, Belarus și Ucraina, afectate de conflictul militar ruso-ucrainiean
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