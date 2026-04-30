Metrorex îl acuză pe Radu Miruță că a blocat scumpirea cartelelor, de la 1 mai, deși executivul ar avea o datorie de 1,2 miliarde de lei

Sindicatul Liber Metrou (USLM) reacționează după decizia ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, de a amâna cu două luni majorarea tarifelor, măsură care urma să intre în vigoare la 1 mai. Sindicaliștii contrazic ideea că scumpirea ar fi fost cerută chiar de ei și susțin că majorarea fusese stabilită chiar de guvern.

Într-un comunicat transmis joi, USLM afirmă că „tarifele cresc pentru că așa convenise Guvernul Bolojan” și că motivul real îl reprezintă neacoperirea integrală a compensației prevăzute în Contractul de Servicii Publice de Transport.

Potrivit documentului, Guvernul ar fi semnat pentru anul 2026 o compensație de 1,27 miliarde lei , stabilită în urma unui audit extern selectat de Ministerul Transporturilor.

Sindicatul susține că, în realitate, Metrorex a primit doar 750 milioane lei , adică „ 65% din necesar ”, iar diferența urma să fie acoperită prin creșterea tarifelor. Amânarea deciziei ar provoca, potrivit USLM, „o pierdere de 20 milioane lei pentru Metrorex ”.

Organizația mai afirmă că Metrorex ar avea de recuperat de la stat 1,2 miliarde lei , reprezentând compensații neîncasate în ultimii șapte ani. „Poate dacă aceste sume veneau la timp se putea moderniza cel puțin aspectul metroului ”, se arată în comunicat.

USLM îl întreabă public pe ministrul interimar dacă „scopul interimatului este eliminarea dreptului metroului bucureștean la venituri extrabugetare ”. Sindicatul anunță că va organiza o conferință de presă săptămâna viitoare, în care va prezenta „toate adevărurile din metrou”.