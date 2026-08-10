Economie· 1 min citire

BNR decide dacă menține sau nu dobânda-cheie, ASTĂZI. Ce se întâmplă cu ratele românilor

Dobândă BNR

Dobândă BNR

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net

Banca Națională a României (BNR) decide luni dacă modifică dobânda de politică monetară, principalul instrument prin care influențează costul creditelor și al depozitelor din economie.

Decizie majoră privind ratele românilor

Potrivit estimărilor specialiștilor, prima reducere a dobânzii ar putea avea loc abia în ianuarie 2027, după ce inflația va intra pe o traiectorie mai clară de scădere. Analiștii anticipează că, ulterior, BNR ar putea reduce dobânda cu un total de 100 de puncte de bază, până la 5,50% la sfârșitul anului 2027.

Dobânda-cheie se află la nivelul de 6,50% din august 2024, când banca centrală a redus-o de la 6,75%.

Economiștii spun că, deși economia încetinește, nivelul inflației nu oferă deocamdată suficient spațiu pentru o relaxare a politicii monetare. În aceste condiții, BNR ar putea prefera să păstreze dobânda la nivelul actual și să aștepte confirmarea unei scăderi sustenabile a inflației.

Ședința de politică monetară are loc cu ușile închise, iar decizia va fi comunictă în cadrul unei conferințe de presă susținute de guvernatorul BNR.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

BNRdobânda cheieeconomiebanirate romani

Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe