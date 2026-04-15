Reduceri votate azi în Consiliul Local Suceava, dar doar pe hârtie

Consiliul Local al Municipiului Suceava a adoptat miercuri, 15 aprilie 2026, proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primăriei și stabilirea noului număr maxim de posturi, impus de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026.

Astăzi, în Consiliul Local Suceava, s-a votat reorganizarea Primăriei, cu 14 voturi pentru și 4 abțineri.

Primarul anunță reducerea a 148 de posturi. În realitate, 82 dintre aceste posturi nu dispar. Se mută într-o societate nou înființată, aflată tot în subordinea Primăriei.

Aceiași oameni, aceleași activități, același circuit al banilor. Diferența apare doar pe organigramă.

Primarul spune că noua societate se va autofinanța. Pe rețelele de socializare, mulți suceveni spun că, de fapt, salariile vor fi plătite tot din bugetul Primăriei. Cetățenii întreabă pe bună dreptate ce vor administra 82 de angajați și de ce este nevoie de o structură atât de mare.

Mulți consideră că nu este o reformă reală, ci o mutare făcută doar pentru a bifa o reducere pe hârtie.

La Suceava, după 20 de ani de administrație Lungu, obiceiurile par să se perpetueze la Primărie.