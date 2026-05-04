Război simbolic în justiție: Crucea Roșie România cere anularea siglei oficiale a Salvamont

Un conflict juridic fără precedent a izbucnit între două dintre cele mai respectate instituții de salvare din România. Societatea Națională de Cruce Roșie din România a acționat în instanță Salvamont România, solicitând anularea mărcii oficiale pe care salvatorii montani o folosesc de peste 60 de ani.

Miza litigiului o reprezintă simbolul grafic al crucii roșii inclus în sigla Salvamont, despre care reclamanții susțin că este utilizat nelegal și generează confuzie.

Reprezentanții Salvamont și-au exprimat profunda dezamăgire față de acest demers, subliniind că emblema lor, care integrează elemente precum muntele, cerul și un deal, a fost consacrată legal încă din 1969 și este protejată de OSIM.

Aceștia resping acuzațiile de utilizare a mărcii în scopuri comerciale, reamintind că Salvamont este un serviciu public de urgență, bazat în proporție de 82% pe voluntariat. Mai mult, aceștia arată că în cel puțin 19 state europene serviciile de salvare montană folosesc simboluri similare fără a fi contestate.

Impactul unei eventuale pierderi a procesului ar fi colosal: peste 10.000 de echipamente, autospeciale și baze montane ar trebui reinscripționate, generând costuri uriașe. În replică, membrii Salvamont iau în calcul o cerere reconvențională pentru a solicita despăgubiri de imagine. Deși încrezători în instanță, salvatorii montani au lansat preventiv un concurs de grafică pentru o nouă siglă, dorind să se asigure că activitatea lor de salvare a vieților nu va fi blocată de acest „război al simbolurilor”.