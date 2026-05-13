Panicǎ în Piața Mare din Suceava. Un bărbat a tras cu o armă și a amenințat comercianții cu un cuțit

Sursă: realitatea.net

Scene tensionate au avut loc miercuri, 13 mai, în Piața Mare din municipiul Suceava, după ce un bărbat ar fi tras cu o armă în zona comercianților, iar apoi ar fi scos un cuțit cu care a început să amenințe oamenii aflați în piață.

Incidentul s-a petrecut în Piața Agroalimentară din centrul orașului și a provocat panică printre comercianți și clienți. Martorii spun că individul ar fi scos la un moment dat un pistol și ar fi tras cel puțin un foc de armă.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, scandalul ar fi început după ce bărbatul ar fi încercat să intre în fața unei femei aflate la coadă. După ce aceasta i-a atras atenția, individul ar fi devenit agresiv și ar fi amenințat-o. Femeia le-a povestit anchetatorilor că a văzut un pistol și a auzit o pocnitură, moment în care s-a panicat. Ulterior, bărbatul ar fi scos și un cuțit de mari dimensiuni, cu care ar fi amenințat mai mulți comercianți din piață. La scurt timp după incident, polițiștii au intervenit și l-au dus pe individ la audieri.

Polițiștii spun că arma ar fi fost de tip airsoft

În urma controlului corporal, oamenii legii nu au găsit asupra bărbatului o armă letală. Din primele informații, pistolul folosit ar face parte din categoria armelor airsoft, care nu necesită autorizare. Chiar și așa, polițiștii atrag atenția că astfel de obiecte nu pot fi folosite în spații publice sau în zone în care se află persoane, mai ales dacă provoacă panică sau pot pune oamenii în pericol. Bărbatul era audiat de polițiști, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.