Panicǎ în Piața Centrală din Suceava: bărbat ridicat de polițiști după amenințări și focuri cu un pistol airsoft

Un bărbat de 27 de ani din municipiul Suceava a fost preluat în custodie de polițiști după un incident petrecut în zona Pieței Agroalimentare Centrale, unde a amenințat o femeie și a tras cu un pistol de tip airsoft.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Suceava, scandalul ar fi pornit în urma unui conflict spontan între bărbat și o femeie de 38 de ani, căreia acesta i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

După altercație, individul a plecat la domiciliu, de unde s-a întors având asupra sa un obiect ascuțit și un pistol airsoft din plastic. Revenit în piață, acesta a continuat să aibă un comportament agresiv și incoerent, iar la un moment dat a tras două focuri în plan vertical cu arma airsoft. Martorii au precizat că zgomotul produs nu semăna cu cel al unei arme reale, fiind vorba despre două pocnituri scurte.

La scurt timp după incident, bărbatul a părăsit zona, însă a fost identificat de polițiști în urma patrulărilor intensificate. Asupra sa nu au fost găsite nici arma airsoft și nici obiectul ascuțit menționat anterior.

Suspectul a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava pentru continuarea verificărilor.

Femeia implicată în conflict nu a dorit să depună plângere penală pentru amenințare, însă polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor incidentului.