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Actualitate· 1 min citire
Mamă din Rădăuți, cercetată după ce a condus băută cu copilul în mașină
Mamă din Rădăuți, cercetată după ce a condus băută cu copilul în mașină
O femeie de 39 de ani din Rădăuți este cercetată penal după ce a fost oprită în trafic de polițiștii rutieri, în noaptea de duminică spre luni, pe strada Nicolae Bălcescu.
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