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Mamă din Rădăuți, cercetată după ce a condus băută cu copilul în mașină

Mamă din Rădăuți, cercetată după ce a condus băută cu copilul în mașină

Mamă din Rădăuți, cercetată după ce a condus băută cu copilul în mașină

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 16 iun. 2026, 18:45

O femeie de 39 de ani din Rădăuți este cercetată penal după ce a fost oprită în trafic de polițiștii rutieri, în noaptea de duminică spre luni, pe strada Nicolae Bălcescu.

Potrivit polițiștilor, femeia conducea un autoturism Skoda și emana halenă alcoolică. În mașină se afla și fiul său în vârstă de doar 4 ani, aflat pe bancheta din spate.

Din cauza stării avansate de ebrietate, șoferița nu a putut fi testată cu aparatul etilotest. Aceasta a fost transportată la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest incident, care a pus în pericol siguranța traficului și viața copilului aflat în autoturism.

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