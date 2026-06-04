Incident la frontiera Israel-Liban: ALERTĂ din cauza unui obiect aerian suspect

Sursă: realitatea.net

Armata israeliană a anunțat joi dimineață declanșarea unor alerte aeriene în nordul țării, în apropierea frontierei cu Libanul, după ce a fost semnalată o posibilă „infiltrare a unui aparat de zbor ostil”. Autoritățile au identificat ulterior o țintă aeriană suspectă, însă incidentul s-a încheiat fără victime, fiind vorba, potrivit armatei, de o eroare de identificare.

„În urma sirenelor care au sunat cu puţin timp în urmă cu privire la o infiltrare a unui aparat de zbor ostil în zona Kfar Yuval, a fost identificată o ţintă aeriană suspectă”, a scris armata pe reţelele de socializare. „Incidentul s-a încheiat. Nu au fost semnalate victime”, a adăugat aceasta.

Alarma a fost declanşată şi în Arab al-Aramshe, un alt sat de frontieră, din acelaşi motiv. Armata a anunţat în cele din urmă că a comis o eroare de identificare.