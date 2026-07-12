Debitul Dunării continuă să scadă. Fluviul a ajuns la mai puțin de jumătate din media normală pentru luna iulie: ce spun hidrologii

Publicat 12 iul. 2026, 12:22 Sursă Realitatea.Net

Debitul Dunării la intrarea în România a coborât la 1.900 mc/s, de peste două ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere va continua și în următoarele 24 de ore. Și debitele celor mai multe râuri din țară se mențin sub valorile normale.

Distribuie articolul