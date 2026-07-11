Contestațiile la Bacalaureat 2026 au fost evaluate. Când vor fi afișate rezultatele finale

Evaluarea lucrărilor pentru care absolvenții au depus contestații la examenul de Bacalaureat 2026 a fost finalizată. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a explicat că urmează ultimele proceduri tehnice necesare înainte ca rezultatele finale să poată fi afișate.
„Evaluarea lucrărilor contestate la examenul de Bacalaureat s-a încheiat. Urmează etapele tehnice: transferul datelor, popularea platformei informatice, generarea și verificarea rapoartelor finale”, a transmis ministrul interimar al Educației.
Bacalaureatul 2026, organizat într-o perioadă dificilă pentru sistemul de învățământ
Mihai Dimian a arătat că sesiunea din acest an a avut loc într-un context complicat, în care au existat nemulțumiri față de măsurile luate în anul precedent, încercări de boicotare a simulărilor și amenințări cu greve. La toate acestea s-au adăugat și temperaturile ridicate înregistrate în luna iunie.
Chiar și în aceste condiții, ministrul interimar al Educației consideră că profesorii și ceilalți angajați din sistemul de învățământ și-au făcut datoria cu seriozitate și au pus pe primul loc nevoile elevilor.
„Majoritatea profesorilor și personalului didactic și administrativ au avut în permanență în centrul preocupărilor lor interesul elevilor. Le mulțumesc tuturor!”, a afirmat Mihai Dimian.
Mihai Dimian, despre imaginea sistemului de educație
Ministrul interimar al Educației a mai spus că imaginea întregului sistem ajunge deseori să fie afectată de unele cazuri izolate care devin cunoscute publicului. În opinia sa, aceste situații nu arată însă felul în care lucrează majoritatea oamenilor din educație, care își îndeplinesc responsabilitățile cu seriozitate.
Mihai Dimian le-a transmis un mesaj de încurajare și absolvenților care nu au reușit să promoveze examenul în prima sesiune. Acesta i-a îndemnat să continue să se pregătească și să se înscrie la sesiunea programată în luna august.
„Felicitări tuturor absolvenților care au participat la examenul de Bacalaureat și, în mod special, celor care au promovat. Suntem alături și de cei care nu au reușit de această dată. Vă încurajez să continuați pregătirea și să vă înscrieți la sesiunea din august. Sunt convins că puteți transforma această experiență într-un nou început și că puteți reuși”, conchide Mihai Dimian.