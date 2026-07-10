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Actualitate· 1 min citire
Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni, grindină și descărcări electrice în patru județe din țară
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 21:10
SursăRealitatea.Net
Meteorologii au emis vineri seară o atenționare nowcasting Cod galben de vreme rea, valabilă în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Iași, valabilă în intervalul orar 20:15 și 21:30.
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