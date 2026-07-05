Trump: Benjamin Netanyahu ar putea ajunge la Casa Albă chiar săptămâna viitoare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 15:30

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că premierul israelian Benjamin Netanyahu ar putea efectua o vizită la Casa Albă chiar în cursul săptămânii viitoare, precizând că discuțiile dintre cei doi lideri se desfășoară într-un climat bun.

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