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Politica· 1 min citire
Consultări decisive la Cotroceni: Nicușor Dan îi primește pe liderii partidelor luni, la ora 9.00
Consultări Cotroceni/ Arhivă foto Inquam Photos
Publicat12 iul. 2026, 10:20
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a stabilit ora și detaliile consultărilor de mâine, de la Palatul Cotroceni.
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