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Germania înregistrează un val de recruți! Interesul pentru armată crește brusc după noul program militar

Miltiari

Miltiari

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 11:40

Cererile de înrolare în forțele armate ale Germaniei au înregistrat o creștere semnificativă de la lansarea noului program de serviciu militar, conceput pentru a întări efectivele armatei, potrivit Ministerului Apărării de la Berlin, citat de dpa.

Până în prezent, autoritățile germane au primit aproximativ 38.500 de cereri pentru diferite cariere militare în acest an, cu 24% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, numărul înrolărilor efective a crescut cu 13%, ajungând la aproximativ 11.000.

Noua legislație privind serviciul militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie, în contextul eforturilor Germaniei de a-și îndeplini angajamentele față de NATO, pe fondul preocupărilor de securitate generate de războiul din Ucraina.

Guvernul de la Berlin urmărește creșterea efectivelor armatei active la aproximativ 260.000 de soldați, față de puțin peste 180.000 în prezent, precum și dezvoltarea unei rezerve de până la 200.000 de militari.

În cadrul programului, tinerii care se apropie de vârsta de 18 ani primesc chestionare pentru evaluarea disponibilității de a se înrola. Bărbații sunt obligați să le completeze, în timp ce pentru femei participarea rămâne voluntară.

Până la 18 iunie, au fost trimise aproximativ 298.000 de astfel de formulare. Peste 20% dintre tinerii de sex masculin și-au exprimat interesul pentru serviciul militar, iar circa 530 de persoane au fost deja selectate pentru a începe pregătirea în 2026.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011, iar actualul sistem se bazează pe voluntariat, completat de stimulente menite să atragă noi recruți.

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