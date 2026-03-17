Flăcări devastatoare pe o stradă din Suceava: un autoturism a fost mistuit complet de un incendiu

Un autoturism a fost cuprins marți de flăcări pe o stradă din localitatea Sadova, incidentul provocând momente de panică în rândul șoferilor care treceau prin zonă.

Mașina ardea generalizat la sosirea pompierilor

Pompierii militari din cadrul Secției Câmpulung Moldovenesc au intervenit rapid cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajului, incendiul se manifesta generalizat, iar traficul din zonă a fost afectat temporar, șoferii oprind sau încetinind brusc la vederea flăcărilor.

„La sosirea echipajului incendiul se manifesta generalizat la un autoturism, incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare. Nu sunt înregistrate victime. Au ars autoturismul în totalitate și bunuri din interior”, au transmis oficialii ISU Suceava.

Cauza incidentului

Potrivit pompierilor, cauza cea mai probabilă a izbucnirii incendiului este de natură electrică, un scurtcircuit care ar fi declanșat arderea rapidă a vehiculului. Deși nu au existat victime, incidentul a creat agitație în trafic, iar zona a fost temporar blocată până la lichidarea completă a incendiului și degajarea carosabilului.