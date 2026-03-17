Flăcări devastatoare pe o stradă din Suceava: un autoturism a fost mistuit complet de un incendiu
Un autoturism a fost cuprins marți de flăcări pe o stradă din localitatea Sadova, incidentul provocând momente de panică în rândul șoferilor care treceau prin zonă.
Mașina ardea generalizat la sosirea pompierilor
Pompierii militari din cadrul Secției Câmpulung Moldovenesc au intervenit rapid cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajului, incendiul se manifesta generalizat, iar traficul din zonă a fost afectat temporar, șoferii oprind sau încetinind brusc la vederea flăcărilor.
„La sosirea echipajului incendiul se manifesta generalizat la un autoturism, incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare. Nu sunt înregistrate victime. Au ars autoturismul în totalitate și bunuri din interior”, au transmis oficialii ISU Suceava.
Cauza incidentului
Potrivit pompierilor, cauza cea mai probabilă a izbucnirii incendiului este de natură electrică, un scurtcircuit care ar fi declanșat arderea rapidă a vehiculului. Deși nu au existat victime, incidentul a creat agitație în trafic, iar zona a fost temporar blocată până la lichidarea completă a incendiului și degajarea carosabilului.
Citește și:
- 13:22 - Românii reciclează din ce în ce mai mult
- 12:28 - Cât te costă să treci pe GPL în 2026 și cât poți economisi la fiecare plin. Șoferii români se uită tot mai mult spre gaz, odată cu explozia prețurilor
- 10:45 - Ninge în centrul țării. Drumarii intervin pe DN1
- 10:14 - Toți cei 5 marinari aflați pe remorcherul scufundat în zona Portului Midia, declarați morți
