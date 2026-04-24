Bărbat prins într-un utilaj agricol la Dărmănești
Un bărbat de 71 de ani a fost grav rănit în această dimineață, după ce a rămas cu piciorul blocat într-un utilaj agricol, în localitatea Dărmănești.
La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Suceava, cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic, a oferit sprijin.
Salvatorii au acționat rapid și au folosit echipamentele din dotare pentru a elibera bărbatul din utilaj. După extragere, victima a fost preluată de echipajul medical.
Cadrele medicale au acordat îngrijiri la fața locului, apoi au transportat bărbatul la spital pentru tratament și investigații suplimentare.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News