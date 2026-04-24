Bărbat prins într-un utilaj agricol la Dărmănești

Un bărbat de 71 de ani a fost grav rănit în această dimineață, după ce a rămas cu piciorul blocat într-un utilaj agricol, în localitatea Dărmănești.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Suceava, cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de tip B2. Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic, a oferit sprijin.

Salvatorii au acționat rapid și au folosit echipamentele din dotare pentru a elibera bărbatul din utilaj. După extragere, victima a fost preluată de echipajul medical.

Cadrele medicale au acordat îngrijiri la fața locului, apoi au transportat bărbatul la spital pentru tratament și investigații suplimentare.