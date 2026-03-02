Două avioane cu români din Israel vor ajunge luni seară la București

Sursă: realitatea.net

Guvernul României a anunțat, după ședința de luni, de la Palatul Victoria, că în această seară vor sosi la București cetățeni români evacuați din Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, stat care are spațiul aerian deschis. Totodată, autoritățile pregătesc și repatrierea românilor din alte zone afectate de conflict, prioritate având pentru copiii și cazurile medicale.

Guvernul anunţă că situaţia cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată în şedinţa din această dimineață, convocată de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

”Autorităţile române îşi vor concentra eforturile pentru aducerea în ţară în siguranţă, cu prioritate, a cetăţenilor români aflaţi în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian. Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român şi datorită eforturilor diplomaţilor români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în ţară, în siguranţă, a pelerinilor şi cetăţenilor români aflaţi în Israel, care au solicitat sprijin consular”, a transmis Guvernul, într-un comunicat .

Potrivit sursei citate, autorităţile române pregătesc repatrierea cetăţenilor români aflaţi în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război.

”Prioritate vor avea copiii şi cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanţii companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în ţară a cetăţenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiţii de siguranţă. Tot astăzi, Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe se întâlnesc cu reprezentanţii agenţiilor de turism, prin intermediul cărora cetăţenii români au ajuns în zona afectată de conflict, în calitate de turişti”, mai arată sursa citată.

Guvernul precizează, de asemenea, că autorităţile române, reprezentanţii operatorilor de transport aerian şi cei ai agenţiilor de turism vor colabora, în baza obligaţiilor legale, pentru aducerea în ţară a turiştilor români sau a cetăţenilor români care muncesc în aceste ţări şi solicită sprijinul statului.

România activează mecanismul european de protecție consulară

”România va activa, alături de alte state membre ale Uniunii Europene, mecanismul civil european pentru repatrierea cetăţenilor români. Autorităţile române, prin serviciile consulare, vor rămâne în contact permanent cu cetăţenii români din ţările afectate de războiul din Orientul Mijlociu”, se mai arată în comunicat.

La şedinţa de astăzi au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacşu, vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu, vicepremierul şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei, Irineu Darău, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Constantin Şerban, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.