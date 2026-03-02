Anunț de la Ministerul Educației. Elevii din Focșani, în singurătate în Dubai, așteaptă repatrierea
Sorin Ion, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării
Cei 28 de elevi români din Focșani blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu se află „în siguranță”, a transmis, luni, secretarului de stat în Ministerul Educației Sorin Ion. Elevii însoțiți de două profesoare trebuiau să ajungă duminică acasă, dar au rămas blocați în hoteluri, sub pază, în așteptarea unor decizii oficiale.
Cei 28 de elevi din Focșani blocați în Dubai în urma închiderii spațiului aerian sunt în prezent "în siguranță", a declarat luni, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării Sorin Ion.
"Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt bine", a afirmat secretarul de stat.
Mai mulți români au rămas blocați în Dubai și Doha în urma ripostei de la Teheran. Printre aceștia se numără și un grup de 28 de elevi din Vrancea, care se aflau în excursie alături de două profesoare.
Citește și:
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
- 18:46 - Declarație de forță: Donald Trump nu exclude trimiterea trupelor terestre în Iran
- 17:55 - Crimă cutremurătoare într-un sat din România: bărbat găsit mort după două săptămâni. Iubita, principala suspectă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News